لاعب إنبي: مباريات الأهلي والزمالك "فاترينة" لتسويق اللاعبين

قال مروان داوود لاعب إنبي، إن مباريات الأهلي والزمالك هي أكثر مباريات تشاهدها الجماهير، وبعد لقاءاتنا معهما الإعلام كله كان يتحدث عن لاعبي إنبي وماذا فعلوا في مواجهتي الكبار، منوها بأن مباراتي الأحمر والأبيض "فاترينة" للاعبين لتسويق أنفسهم.  

وأضاف "داوود" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نتائجنا الجيدة أمام الكبار هي ما أوصلنا للتواجد وسطهم، انتصرنا على الزمالك والمصري وتعادلنا مع الأهلي وخسرنا من بيراميدز بصعوبة، الحمد لله نحن فريق كبير يقدم مستويات جيدة ويحقق نتائج رائعة أمام الكبار، مبارياتنا مع الثلاثي الكبار كانت قوية ومميزة.

وقال: الجميع تحدث عن فكرة "تفويت" المباراة لصالح الأهلي، لكن الحقيقة أننا بذلنا مجهودًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا في المباريات التي سبقت الأهلي، وبالتالي الأمور كانت صعبة في تلك المباراة بعدما "وقعنا بدنيًا"، في المقابل الأحمر كان منتشيًا بالفوز على الزمالك وبالعودة للمنافسة.

وواصل لاعب إنبي: دعني أخبرك بمفاجأة، وهي أن مكافأة مباراة الأهلي كانت ضعف مكافأة مباراتي بيراميدز والزمالك، بالتالي دوافعنا كانت أكبر لتحقيق الفوز، من أجل الانتصار طبعًا والمكافأت، لإن هذا عملنا ورزقنا وأكل عيشنا، ونحن كفريق لا يهمنا من يفوز بالدوري، ما يهمنا هو الفوز وعدم خسارة مكافأة كبيرة مثل تلك التي رصدتها الإدارة لتلك المباراة، التفويت غير موجود في قاموسنا، تحت نتنظر مباراتي الأهلي والزمالك ونلعبها بكل قوة كي نسوق أنفسنا للجميع.

وأردف: أراعي كثيرًا مشاعر جماهير الزمالك ورغبتهم الشديدة في التتويج بلقب هذا الموسم بعد ما واجهوه من صعوبات ومشاكل وأزمات، لكنني أؤكد لك أن الحديث عن التفويت أمر غير صحيح، لا يوجد لاعب يمكن أن يضحي بعمله من أجل نادي آخر مهما كان اسمه.

واختتم مروان دوواد حديثه: لقطة أحمد ميهوب حارس سموحة طبيعية ونراها كثيرًا في الدوريات الأوروبية، وأكرر ليس هناك تفويت في الدوري المصري، بالعكس نحن نتنظر مباريات الأهلي والزمالك كي نلعب بكل قوة ونسوق أنفسنا.

