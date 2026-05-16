نجم إنبي: منتخب مصر خسر كيروش كثيرا.. وأيمن الشريعي بابا الشغلانة

شدد مروان داوود لاعب إنبي، على أنه تفاجأ بمستوى زيزو لاعب الأهلي، وأنه لا يعرف ما الأسباب، مؤكدًا أنه لاعب كبير، وفي المقابل تفاجأ بمستوى لاعبين آخرين مثل محمد إسماعيل لاعب الزمالك وكذلك لاعبو إنبي الذين ظهروا بشكل غير متوقع وقدموا مستويات كبيرة، ولذلك أعتقد أن العروض ستنهال عليهم بنهاية الموسم، لكن الأمر متروك للإدارة.

وتابع "داوود" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قادر على إثبات نفسي في أي فريق من الثلاثي الكبار، واثق في نفسي وإمكانياتي بشكل كبير، وأعتقد أن اللاعب هو من يستطيع فرض نفسه على النادي والفريق والمدرب وخطة اللعب وليس العكس، لو ربنا كرمني بأي فريق هفرض نفسي على التشكيل بمستواي.

وأضاف: حمزة الجمل أفضل مدير فني في مصر حاليًا ومعه علي ماهر مدرب سيراميكا ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة، وعلى مستوى اللاعبين، البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك الأفضل حاليًا في مصر، لاعب كواليتي مختلف وفي حتة تانية.

وواصل: منتخب مصر افتقد تواجد كارلوس كيرش، مدرب عالمي، والجميع كان يحبه، قام بعمل كبير لكن التوفيق لم يحالفه، خسر مرتين بركلات الترجيح في نهائي إفريقيا والمباراة المؤهلة لكأس العالم، في رأيي لم يظلمه أحد لكن الجمهور والإعلام يبحث دومًا عن النجاح والبطولات.

واختتم مروان دوواد حديثه: أيمن الشريعي رقم 1 في الشغلانة، هو رئيس مثالي في كل شيء، إنبي هو النادي الوحيد اللي يمتلك نظام في العمل ولديه أفضل قطاع ناشئين في مصر، هو رئيس نادي مختلف ويمتلك فكر مختلف، وداعم للجميع.