موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وتونس في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة نظيره التونسي اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والمقامة حاليا في المغرب.

وتنطلق المباراة اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعه عصرا بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أمام إثيوبيا انتهت بالتعادل السلبي فى الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة.

ويتواجد منتخب مصر للناشئبن مواليد 2009 في المجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم منتخبات: المغرب وتونس وإثيوبيا.

وبدا المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب إثيوبيا يوم 13 مايو الجاري.