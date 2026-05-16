بتكلفة 21 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزر "كلح الجبل" بإدفو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر " كلح الجبل " بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.



جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن مجزر كلح الجبل هو المجزر الثانى الذى يتم تطويره ورفع كفاءته وتسليمه لمحافظة أسوان خلال أسبوع حيث تم بدء التشغيل التجريبي لمجزر دراو بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك ، لافتة إلى أن مساحة مجزر كلح الجبل تبلغ حوالى 1400 متر مسطح ، يحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 300 متر والخدمات الملحقة بها من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) ، كما يحتوي عنبر الذبح علي خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة وزن من 400 إلي 650 كجم ملحق به عنبر لذبح الأغنام بمسطح 110 متر مسطح معدل ذبح 30 رأس/ ساعة ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تحتوي على غرف للأطباء والمرافق ومساحة مخصصة لاستقبال المواشي .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل و عمل شبكات تغذية للمياه وشبكة للصرف الصحى ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكه الأعمال الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وكذلك طلمبات لضغط المياه.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة العمل على سرعة تسليم باقى المجازر الحكومية المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات لتدخل الخدمة مع اقتراب استقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز المجازر الحكومية للعمل بكامل طاقتها وتقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين في منظومة الذبح وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.