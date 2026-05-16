قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة الكاف و8 غيابات وقائمة ممنوعات.. 12 معلومة عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
فرج عامر يعلق على أزمة توروب مع الأهلي: سيرحل بشياكة بعد مباراة المصري
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة 21 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزر "كلح الجبل" بإدفو

مجزر كلح الجبل باسوان
مجزر كلح الجبل باسوان
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر " كلح الجبل " بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.


تسليم مجزر كلح الجبل

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن مجزر كلح الجبل هو المجزر الثانى الذى يتم تطويره ورفع كفاءته وتسليمه لمحافظة أسوان خلال أسبوع حيث تم بدء التشغيل التجريبي لمجزر دراو بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك ، لافتة إلى أن مساحة مجزر كلح الجبل تبلغ حوالى 1400 متر مسطح ، يحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 300 متر والخدمات الملحقة بها من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) ، كما يحتوي عنبر الذبح علي خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة وزن من 400 إلي 650  كجم ملحق به عنبر لذبح الأغنام بمسطح 110 متر مسطح معدل ذبح 30 رأس/ ساعة ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تحتوي على غرف للأطباء والمرافق ومساحة مخصصة لاستقبال المواشي .

 كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل و عمل شبكات تغذية للمياه وشبكة للصرف الصحى ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكه الأعمال الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وكذلك طلمبات لضغط المياه.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة العمل على سرعة تسليم باقى المجازر الحكومية المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات لتدخل الخدمة مع اقتراب استقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز المجازر الحكومية للعمل بكامل طاقتها وتقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين في منظومة الذبح وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة أسوان منال عوض المجازر الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مروان داوود

لاعب أنبي: مباريات الأهلي والزمالك "فاترينة" لتسويق اللاعبين

انبي

مروان داوود: إنبي يمتلك أفضل قطاع ناشئين في مصر.. وحلم المربع الذهبي كان بعيدا

شبكات عالميه

شبكات عالمية تعلن إذاعة نهائي دوري أبطال أفريقيا

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد