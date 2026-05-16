تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي بالمدارس الحكومية

كشف الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، عن تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي داخل المدارس الحكومية، مع تقديم المادة باللغة العربية لضمان وضوح المفاهيم للطلاب.

منهج مصري يطبق الخبرة اليابانية

أوضح أسامة عبد الكريم، خلال برنامج صباح البلد، على قناة صدى البلد، أن الطالب المصري سيدرس نفس المنهج الياباني، مع اعتماد معلم الرياضيات المصري على التدريس باللغة العربية، بما يضمن التكيف مع البيئة التعليمية المحلية.

تدريب المعلمين

ويشمل التعميم تدريبات صيفية للمعلمين بالتعاون مع جامعة هيروشيما، بهدف تعزيز مهاراتهم في تطبيق المنهج الجديد والاستفادة من أفضل الأساليب التعليمية.

مزايا المنهج الياباني

ويتميز المنهج بالبساطة والجاذبية للأطفال، ويقدم بأسلوب شيق يحفز الطالب على التعلم، كما يمكن المعلمين من تقييم مستوى الطلاب ومعالجة أي قصور لدى الطلاب ضعيفي المستوى.