الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ المنيا: إنشاء 65 مدرسة جديدة و5 مدارس يابانية.. والتأمين الصحي الشامل قريبًا

محافظ المنيا مع المواطنين
محافظ المنيا مع المواطنين
ايمن رياض

في جلسة حوار مفتوح داخل دوار عمدة قرية نزلة الدليل، التابعة لمركز بني مزار، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها؛ باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم خلال عام واحد إصدار قرارات تخصيص لقطع أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة 65 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة؛ بهدف خفض الكثافات الطلابية والقضاء على الفترات المسائية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، حيث يجري تنفيذ 5 مدارس جديدة وفق أحدث النظم التعليمية.

جاء ذلك بحضور إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حسين غيته، ومحمود عبد الحفيظ أعضاء مجلس النواب، والمهندسة إكرام محمود رئيس مركز بني مزار، إلى جانب عمد ومشايخ قرى نزلة الدليل ونزلة عمرو وكفر الشيخ إبراهيم، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية، وأهالي القرية.

وأعلن “كدواني” أن محافظة المنيا باتت على بُعد خطوات من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستقدم خدماتها لنحو 7 ملايين مواطن، موضحًا أن جميع المنشآت الصحية، الحكومية والخاصة، تستعد للعمل وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة داخل المنظومة الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لكافة المواطنين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الدولة رصدت نحو 48 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن المنيا حظيت بنصيب كبير من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3199 مشروعًا يتم تنفيذها داخل 192 قرية و757 تابعًا ونجعًا في 5 مراكز من مراكز المحافظة، بمعدلات تنفيذ متقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الريف المصري، والارتقاء بمستوى المعيشة داخل القرى، خاصة الأكثر احتياجًا.

اللقاء تناول أيضا “ملف تقنين أراضي أملاك الدولة”، حيث أكد علي طنطاوي، عضو لجنة البت النهائي ولجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أن محافظة المنيا حققت طفرة كبيرة في هذا الملف، بعدما ارتفعت نسبة الإنجاز من 16% إلى 97%، لتتبوأ مكانة متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود التي بذلها اللواء عماد كدواني لإنجاز هذا الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا.

ومن جهتهم، أشاد أعضاء البرلمان بحجم المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة المنيا في مختلف القطاعات، رغم التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، مثمنين حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين والنواب من خلال اللقاءات الدورية والجولات الميدانية ومتابعة مواقع العمل، بما يجسد حالة من التكامل والتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء المحافظة ودفع جهود التنمية الشاملة.


فيما أعرب أهالي قرية نزلة الدليل عن سعادتهم بزيارة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لقريتهم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يزور فيها محافظ قريتهم ويحرص على الاستماع المباشر إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وثمنوا جهود المحافظ الملموسة في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وحرصه على التواصل الميداني مع المواطنين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
