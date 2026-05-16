تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، مرافعة النيابة العامة، في محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 267 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا قيام المتهم محمد أحمد محمود خليل، و6 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.