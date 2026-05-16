اليوم المرافعة في محاكمة 24 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالزيتون

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، المرافعة، في محاكمة 24 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 403 لسنة 2025 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 2572 لسنة 2022 حصر أمن دولة علي، قيام المتهم محمود عبد الفتاح محمود عيد سليم و23 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.