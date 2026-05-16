الإيجار التمليكي في مصر.. مزايا وعيوب تمويل عقاري يمتد إلى 20 عامًا| تفاصيل

منار عبد العظيم

يشهد السوق العقاري المصري اهتمامًا متزايدًا بأنظمة التملك التدريجي، وعلى رأسها نظام الإيجار التمليكي، الذي يمثل أحد الحلول الحديثة لتمكين المواطنين من امتلاك وحداتهم السكنية دون الحاجة لدفع ثمن الوحدة كاملًا دفعة واحدة.

 ويتيح هذا النظام استقرارًا سكنيًا طويل الأمد، مع توفير فرص التمويل العقاري التي تدعم المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

 وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسكان، محمد ناصر، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، عن تفاصيل النظام، والفارق بينه وبين الإيجار التقليدي، إضافة إلى أبرز المزايا والتحديات المرتبطة به.

الفارق بين الإيجار التقليدي والإيجار التمليكي

أوضح ناصر أن الإيجار التقليدي يعتمد على استئجار وحدة سكنية أو أي سلعة لفترة محددة، وبعد انتهاء العقد تعود الوحدة إلى مالكها الأصلي، دون أن يحصل المستأجر على أي حقوق في التملك.

أما الإيجار التمليكي، فيتيح للمستأجر فرصة امتلاك الوحدة بعد سداد الأقساط المتفق عليها خلال مدة العقد، والتي قد تمتد إلى 15 أو 20 عامًا. ويتكون القسط الشهري من جزأين: جزء للإيجار وجزء مخصص لتملك الوحدة في نهاية العقد، بحيث يصبح المستأجر وكأنه يقوم بسداد أقساط الوحدة تدريجيًا.

وأضاف ناصر أن هذا النظام غالبًا ما يتم عبر الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أو شركات التمويل العقاري، وليس بين الأفراد، ما يضمن تنظيم العملية وحماية حقوق المستأجرين.

المزايا الرئيسية للإيجار التمليكي

يمكن تلخيص أبرز مزايا هذا النظام فيما يلي:

فرصة التملك التدريجي: يتيح للمواطن امتلاك الوحدة دون الحاجة لدفع ثمنها بالكامل في البداية.

استقرار سكني طويل الأمد: حيث يمنح المستأجر حقوقًا واضحة على الوحدة طوال مدة العقد.

تسهيل التمويل العقاري: يتم عبر مؤسسات مالية متخصصة تضمن تمويل الشقة بما يتوافق مع شروط العقد.

تنظيم قانوني واضح: النظام يتم تحت إشراف الدولة، ما يقلل من المخاطر القانونية على المستأجر.

التحديات والعيوب المرتبطة بالنظام

رغم المزايا، هناك عدد من التحديات التي يجب على الراغبين في الانخراط بالنظام الانتباه لها:

الشروط القانونية للوحدة: يجب أن تكون خالية من أي نزاعات قانونية أو مشاكل تتعلق بالملكية أو الورثة.

الترخيص الكامل للشقة: يجب أن تكون الوحدة مسجلة ومرخصة بالكامل وتتبع الحي أو جهاز المدينة المختص، دون مخالفات.

الجاهزية للسكن الفوري: تحتاج الوحدة أن تكون مكتملة التشطيب وجاهزة للانتقال السكني مباشرة.

ارتفاع قيمة الأقساط: قد ترتفع الأقساط الشهرية بسبب الفوائد المرتبطة بالتمويل العقاري، وهو ما يتطلب من المستأجر دراسة القدرة المالية بدقة قبل التعاقد.

التمويل العقاري ودور الدولة

أكد ناصر أن غالبية معاملات الإيجار التمليكي تتم من خلال وزارة الإسكان أو شركات التمويل العقاري، مما يضمن وجود إطار قانوني واضح وتحكم في عملية التمويل.

 ويعمل هذا النظام على منح المواطنين فرصة امتلاك الوحدة السكنية بشكل تدريجي مع الحفاظ على حقوقهم طوال مدة العقد.

 

