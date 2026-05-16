قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
مدبولى يتفقد مشروع تطوير وجهات مبنى الخارجية "قصر التحرير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل تطوير مجزر " كلح الجبل "في أسوان بتكلفة 21 مليون جنيه

مجزر كلح الجبل باسوان
مجزر كلح الجبل باسوان
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر " كلح الجبل " بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه،ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

تسليم مجزر كلح الجبل


جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن مجزر كلح الجبل هو المجزر الثاني الذى يتم تطويره ورفع كفاءته وتسليمه لمحافظة أسوان خلال أسبوع حيث تم بدء التشغيل التجريبي لمجزر دراو بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك ، لافتة إلى أن مساحة مجزر كلح الجبل تبلغ حوالى 1400 متر مسطح ، يحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 300 متر والخدمات الملحقة بها من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) ، كما يحتوي عنبر الذبح علي خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة وزن من 400 إلي 650  كجم ملحق به عنبر لذبح الأغنام بمسطح 110 متر مسطح معدل ذبح 30 رأس/ ساعة ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تحتوي على غرف للأطباء والمرافق ومساحة مخصصة لاستقبال المواشي .

عمل شبكات تغذية للمياه وشبكة للصرف الصحى 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل و عمل شبكات تغذية للمياه وشبكة للصرف الصحى ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكه الأعمال الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وكذلك طلمبات لضغط المياه.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة العمل على سرعة تسليم باقى المجازر الحكومية المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات لتدخل الخدمة مع اقتراب استقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز المجازر الحكومية للعمل بكامل طاقتها وتقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين في منظومة الذبح وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.

التنمية المحلية منال عوض التنمية المحلية والبيئة مجزر كلح الجبل محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: ابتلاء النحر لآل إبراهيم لا مثيل له في تاريخ البشرية

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: أفعال الحج ثابتة بيقين في الشرع ولا علاقة لها بأفعال الجاهلية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد