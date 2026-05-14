وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد الملفات الخدمية والمشروعات التنموية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .

شهد الاجتماع متابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وجهود تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في بعض القطاعات التي تمس حياة أبناء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في بداية الاجتماع على متابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد ، وأكدت د.منال عوض ضرورة البدء في اتخاذ التدابير اللازمة من المحافظة لتوفير السلع الأساسية لأبناء الوادي الجديد في الأسواق بالمدن المختلفة والقرى ، مع تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق لمتابعة توافر السلع، وعدم وجود أي ممارسات احتكارية .

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذ لملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة على مستوي المراكز والقرى بالمحافظة ، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على دفع وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز في هذه الملفات المهمة في ضوء جهود الدولة لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة لها وتكثيف التواصل مع المواطنين لتذليل أى عقبات تواجههم بالمراكز التكنولوجية .

كما شهد اللقاء كذلك متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع قوات انفاذ القانون لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية ، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التصدي بكل حسم لأى تعديات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

و اختتم الاجتماع بمتابعة الدكتورة منال عوض مع السيدة حنان مجدي جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الإنتاج بالمحافظة ، بالإضافة إلى دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات التى تمتلك فيها المحافظة مزايا تنافسية والتنسيق لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

ومن جانبها أعربت السيدة حنان مجدي عن تقديرها لدعم وزارة التنمية المحلية والبيئة للمحافظة فى الكثير من الملفات بما يساهم فى تحسين مستوي المعيشة للمواطنين والارتقاء بالخدمات المحلية .

كما استعرضت محافظ الوادي الجديد أهم الجهود التي تقوم بها المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتوسع في المشروعات البيئية والطاقة الجديدة والمتجددة ، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية الاستفادة من المزايا التنافسية بالوادي الجديد.