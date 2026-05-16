ثروت سويلم: حسم ممثل مصر بالكونفدرالية بين زد وسيراميكا بعد نهاية الدوري

أكد ثروت سويلم أن حسم الفريق المشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل، سواء زد إف سي أو سيراميكا كليوباترا، سيتأجل إلى ما بعد نهاية منافسات الدوري الممتاز.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لبرنامج “قهوة فايق”: “هنستنى لما الدوري يخلص واتحاد الكرة ياخد قرار رسمي من سيشارك في الكونفدرالية زد أم سيراميكا”.

في إطار أخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات موقف الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، لاعبي النادي الأهلي المعارين إلى سيراميكا كليوباترا، بعد اقتراب نهاية فترة الإعارة الحالية.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية، إن سيراميكا كليوباترا قرر توجيه الشكر لعمر كمال عبد الواحد عقب انتهاء إعارته، موضحًا أن اللاعب تعرض لسوء حظ كبير بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على مشاركاته مع الفريق خلال الموسم.

وأضاف أن عمر كمال من اللاعبين المميزين الذين سبق لهم التواجد بشكل أساسي مع منتخب مصر، إلا أن ظروف كرة القدم لم تخدمه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني علي ماهر كان يرغب في استمرار اللاعب، لكن الإصابات قللت من فرص بقائه.

وعن محمد عبد الله، أوضح شوبير أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي عقب نهاية الإعارة، مؤكدًا أن تجربته مع سيراميكا كانت مفيدة وساعدته على اكتساب الخبرات والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي ستحسم موقف محمد عبد الله خلال الفترة المقبلة، سواء باستمراره داخل الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة مجددًا، لافتًا إلى أن صغر سن اللاعب وعدم شغله مكان لاعب أجنبي يمنح النادي مرونة كبيرة في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله.