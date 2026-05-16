شبكات عالمية تعلن إذاعة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلنت عدة شبكات وقنوات عالمية حصولها على حقوق بث المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، التي تجمع بين فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر مجموعة من أبرز الشبكات الرياضية العالمية، يتقدمها beIN Sports، إلى جانب DAZN، وChannel 4 البريطانية، بالإضافة إلى شبكة SuperSport الجنوب أفريقية.

موعد المباراة

تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي ماميلودي صن داونز والجيش الملكي يوم 17 مايو الجاري في جنوب أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 مايو في المغرب.