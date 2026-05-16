في وضح النهار.. سرقة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، يظهر محاولة سرقة تكييف تابع لأحد المساجد بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

سرقة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

وتبين في الفيديو أحد الأشخاص، مرتديًا ملابس بيضاء، أثناء محاولته فك الوحدة الخارجية للتكييف الخاصة بالمسجد.

ووصف المتابعون واقعة وصفها بأنها “جريئة”، خاصة أنها تمت في وقت التقطته كاميرات المراقبة بشكل واضح وفي وضوح النهار.

وعبر متابعو السوشيال ميديا عن استنكارهم الشديد لما حدث، مؤكدين أن استهداف دور العبادة بهذه الطريقة يعد تصرفًا غير أخلاقي ويتنافى مع حرمة المساجد.

وأشار متابعون إلى أن حوادث مشابهة شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن الأهالي في وقائع أخرى من إحباط محاولات سرقة تكييفات خاصة بالمساجد قبل تنفيذها بالكامل.