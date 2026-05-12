إخماد حريق بـ 3 منشآت صناعية بقرية شلقان بالقناطر الخيرية .. صور

انتقل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى موقع الحريق الهائل الذى اندلع داخل 3 منشآت صناعية بمنطقة الخطابة بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية حيث نشب الحريق داخل مصنع لتصنيع البويات، ومخزن لتخزين الورق والصابون، بالإضافة إلى مخزن للكرتون وذلك لمتابعة أعمال السيطرة ميدانياً.



تلقت غرفة السيطرة والطوارئ بديوان عام محافظة القليوبية بلاغاً يفيد باندلاع حريق داخل 3 منشآت صناعية بمنطقة الخطابة بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية ، وعلى الفور تم الدفع بكافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع الحادث.

وتم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء، من بينها 4 سيارات دعم من الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة، وبمشاركة اللواء هيثم شحاتة مساعد مدير الأمن للحماية المدنية، بالإضافة إلى 4 سيارات خزان سعة 35 طن تابعة لمحافظة القليوبية، إلى جانب الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، مع استمرار أعمال التبريد.



كما تم الدفع بـ6 لوادر من مركز ومدينة القناطر الخيرية للمساعدة في أعمال رفع المخلفات وعزل مناطق الحريق وتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى بؤر الاشتعال، بما يساهم في سرعة السيطرة على الموقف.



كما أسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية بالساعد، وتم نقله على الفور عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى القناطر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واكد محافظ القليوبية استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، ومواصلة المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتبريد وتأمين موقع الحادث بشكل كامل.