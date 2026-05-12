تشييع جثمان شاب لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

شيّع المئات من أهالي قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان الشاب “محمد طنطاوي عمر محمد” إلى مثواه الأخير، وسط حالة كبيرة من الحزن بين أسرته وأصدقائه، عقب وفاته متأثرًا بإصابته البالغة بعد تعرضه لاعتداء على يد 5 من أشخاص بسبب خلافات مالية.



وكان قد لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بعد أيام من دخوله في غيبوبة تامة، إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بالجمجمة وإصابات متفرقة بالجسد، نتيجة تعرضه للتعدى عليه باستخدام أسلحة بيضاء.

وكان مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود إشارة من مستشفى الخانكة المركزي بوصول الشاب “محمد طنطاوي عمر محمد” 24 عامًا، عاطل ومقيم بقرية الكوم الأحمر، مصابًا بنزيف بالمخ، وحالته الصحية لا تسمح باستجوابه.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص من أصدقاء المجني عليه، وهم: “سليمان إ. س” 31 عامًا، و“باسم ت. ا. م” 23 عامًا، و“مصطفى م. م. ر” 24 عامًا، و“بدر إ. م. ص” 29 عامًا، و“محمود ج. ذ. ف” 29 عامًا.

وكشفت التحريات أن المتهمين تواصلوا مع المجني عليه هاتفيًا واستدرجوه إلى مكان الواقعة، وما إن وصل حتى نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته لاحقًا، قبل أن يفروا هاربين عقب نقله إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.