بيطري القليوبية تضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر داخل مزرعة بالعبور.. صور

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة تفتيشية موسعة بمدينة العبور برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبحضور جهاز مدينة العبور، والمهندس حسين الصاوي والمهندسة إيمان أحمد، إلى جانب إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور محمد رفعت، وهيئة سلامة الغذاء فرع العبور برئاسة الدكتورة نرمين الخولي.

وشملت الحملة المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب التفتيش على عدد من مزارع عرابي بمدينة العبور، حيث تم ضبط سلخانة غير مرخصة داخل إحدى المزارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم بقرية ولحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الحملات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير الآمن للمنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.