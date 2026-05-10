قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نسبة تنفيذ 80 %..تفاصيل مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكة في القليوبية

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التحفظ والتخزين ودعم الحوكمة والانضباط داخل المحافظات..

جولة ميدانية اليوم لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية اليوم لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز ، ويأتي تنفيذ المشروع .

مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول مكونات المشروع، والذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل منها، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( إدارة المهندسين العسكريين ) لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة.

يسهم في إخلاء عدد من قطع الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية

وأشار العرض إلى أن المشروع يسهم في إخلاء عدد من قطع الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية التي كانت تستخدم في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، بما يتيح إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وتدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول داخل المدن .

 المشروع يقع  على مساحة تقارب 8 أفدنة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية

كما أشار أحد ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (  إدارة المهندسين العسكريين ) الجهة المنفذة للمشروع  إلى أن المشروع يقع  على مساحة تقارب 8 أفدنة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية، ويضم مبنى إداريًا متكاملًا، و(3) بوابات رئيسية، و(3) غرف للأمن والحراسة، ومبنى ورش لفحص المركبات، إلى جانب أسوار تأمينية و(4) أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة ، كما يشمل غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحة مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين، وساحة أخرى للمزادات، بما يضمن تكامل المنظومة التشغيلية وفق أسلوب إداري حديث.

نسبة تنفيذ تتجاوز 80%

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، فقد تم الانتهاء من أعمال نقل المخلفات والحفر، وتنفيذ الهيكل الخرساني لجميع مكونات المشروع، والانتهاء من الأعمال الإنشائية، فيما يجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات ساحات التكهين، بنسبة تنفيذ تتجاوز 80% وفق البرنامج الزمني المحدد.

وخلال الجولة التفقدية، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية عبر إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تدعم جودة الحياة للمواطنين  داخل المدن.

الانتهاء من تنفيذ المشروع في ٣٠ يونيو القادم

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في ٣٠ يونيو القادم ، موجهة الشكر لممثلي الهيئة الهندسية وإدارة المهندسين العسكريين علي جهودهم في تنفيذ المشروع .

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية والبيئة المحافظات منال عوض مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

وزيرة الاسكان

وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحي الرابط بين بوابات مارينا

وزير الاسكان خلال الجولة

وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي

صورة أرشيفية

رسميا.. زيادة رأس مال القابضة للغزل والنسيج إلى 20 مليار جنيه| تفاصيل

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد