بتمويل 25 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بالزقازيق

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمحافظة الشرقية، باعتباره أحد الشرايين المرورية الرئيسية لمدينة الزقازيق.

الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للطرق

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بكفاءة البنية التحتية للطرق والمحاور الحيوية داخل المحافظات.

دعم مالي مقدم من وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيمة 25 مليون جنيه

وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض، من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، أن تنفيذ المشروع يأتي في ضوء دعم مالي مقدم من وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيمة 25 مليون جنيه، في إطار توجه الوزارة نحو دعم تطوير المحاور المرورية الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المدن، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن شارع سعد زغلول يمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين منطقة كوبري الأحرار ومدن منيا القمح وبلبيس ومدخل منطقة الزراعة بوسط مدينة الزقازيق، حيث يمتد القطاع المطور بطول نحو 2.2 كم من أمام جامعة الزقازيق وحتى محطة القطار مرورًا بديوان عام محافظة الشرقية ومنطقة البنوك، بما يعزز السيولة المرورية داخل قلب المدينة.

كما أكد التقرير أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة شملت توسعة متوسط عرض الطريق من 12 مترًا إلى 16 مترًا، بما يسهم في استيعاب الكثافات المرورية وتحسين الحركة على هذا المحور الحيوي، إلى جانب تنفيذ أعمال إزالة التعديات والمخلفات على جانبي الطريق وترعة بحر مويس، في إطار إعادة الانضباط العام للمنطقة ، كما تضمنت الأعمال تنفيذ بنية تحتية متكاملة شملت طبقات الأساس من السن والطبقات الأسفلتية، إلى جانب تطوير الأرصفة والبلدورات والمقاعد، بما يحقق رفع كفاءة عنصر الأمان والسلامة وتحسين جودة الاستخدام اليومي للطريق.

وفي سياق متصل، يجري حاليًا تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة بيئية من خلال إنشاء أحواض زراعية وتنسيق مواقع خضراء وزراعة أشجار جديدة، فضلًا عن تركيب أعمدة إنارة ديكورية ودهان الأسوار والبلدورات، بما يعكس بعدًا حضاريًا وجماليًا متكاملًا للمحور ، وتشير معدلات التنفيذ الحالية إلى تقدم الأعمال بنسبة تتجاوز 85%، بما يعكس الأثر المباشر للدعم المالي المقدم من الوزارة في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار دعمها للمشروعات ذات الأولوية بالمحافظات، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية بالمناطق الحضرية.