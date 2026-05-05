وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من المخطط التفصيلي لأبو صوير وأبو زنيمة تمهيدًا لاعتماده

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي العام لمدينتي أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء وذلك تمهيداً لاعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

المخططات التفصيلية

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية ​المحلية المتكاملة.

تنظيم التوسع العمراني وتحقيق التنمية

وأشارت د.منال عوض إلى أن تلك الخطوة المهمة لتنظيم التوسع العمراني وتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة الشاملة للقضاء على العشوائيات ووضع خارطة طريق واضحة للبناء القانوني والاستثمار العقاري.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الانتهاء من هذه المخططات يمثل عقداً جديداً بين الدولة والمواطنين من أبناء المحافظات ، حيث يمنحهم القدرة على استخراج تراخيص البناء بشكل قانوني ، ويمنع تماماً أي محاولات للبناء العشوائي التي ترهق ميزانية الدولة في تقديم الخدمات لاحقاً."

جدير بالذكر إن المخطط التفصيلي الجديد للمدينتين يهدف إلى تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال تحديد استخدامات الأراضي والفصل الدقيق بين المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، والخدمية وشبكة الطرق والمرافق و رسم مسارات الشوارع الرئيسية والفرعية وخطوط التنظيم، بما يضمن سيولة مرورية وتسهيل مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية عبر وضع ضوابط محددة للارتفاعات ونسب البناء، بما يتناسب مع الهوية البصرية والطبيعة الجغرافية لكل مدينة.