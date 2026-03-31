الفراعنة يواجهون الماتدور.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا اليوم

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره الإسباني، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المباراة الودية في إطار معسكر شهر مارس، الذي يسعى خلاله الجهاز الفني للفراعنة إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة فنيًا وبدنيًا.

موعد المباراة ومكانها

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام المباراة على الأراضي الإسبانية، وتحديدًا في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الودية السابقة أمام السعودية بنتيجة 4-0، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إسبانيا.

وتأتي هذه المواجهات ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.