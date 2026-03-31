حفيظ دراجي: زعامة القارة الإفريقية محفوظة باسم منتخب مصر

في أول ظهور له بعد العودة مجددًا إلى التعليق، حرص المعلق الجزائري حفيظ دراجي على تسليط الضوء على تاريخ كرة القدم الإفريقية، وذلك خلال تعليقه على مباراة منتخب غانا أمام منتخب ألمانيا.

منتخب مصر في الصدارة التاريخية

أكد دراجي أن زعامة القارة الإفريقية لا تزال محفوظة باسم منتخب مصر، الذي يتربع على عرش بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة وتاريخ الكرة المصرية على مدار عقود، حيث نجح “الفراعنة” في فرض هيمنتهم في فترات مختلفة.

الكاميرون وغانا في ملاحقة القمة

وفي حديثه عن المنافسين، أوضح دراجي أن منتخب الكاميرون يأتي في المركز الثاني برصيد 5 بطولات، ما يجعله أحد أبرز القوى الكروية في إفريقيا. بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بـ 4 ألقاب، مؤكداً على تاريخ “النجوم السوداء” العريق في البطولة.

تساوٍ في عدد الألقاب بين عدة منتخبات

وأضاف دراجي أن هناك ثلاثة منتخبات تتساوى في عدد الألقاب برصيد لقبين لكل منها، وهي منتخب الجزائر ومنتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب السنغال، وهو ما يعكس تقارب المستوى والتنافس الكبير داخل القارة السمراء.