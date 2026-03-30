برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري
الأرصاد تكشف حقيقة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد
حسام حسن يعلق على مواجهة مصر وإسبانيا وتألق هيثم حسن
تريزيجيه: جاهزون لمباراة إسبانيا ومنتخب مصر كبير إفريقيا
محمد شبانة: قررنا إغلاق منزل العندليب في ذكرى رحيله لهذا السبب| خاص
الأخضر يلامس الـ55.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يسجل ارتفاعا كبيرًا في البنوك
نفتقد صلاح.. حسام حسن يعلق علي ودية مصر وإسبانيا
مواجهة السعودية كانت قوية.. حسام حسن: سنفتقد محمد صلاح أمام إسبانيا
بعد تحذيرات الأرصاد .. كيف يمكنك السيطرة على الربو في الطقس البارد
البيت الأبيض: سحق 150 سفينة إيرانية.. وتدمير 70% من منشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عودة الشناوي لتشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا استعدادًا للمونديال

محمد الشناوي
محمد الشناوي
حمزة شعيب

 

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على إعادة الحارس المخضرم محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة إسبانيا الودية، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وجاء قرار عودة الشناوي بعد منح الفرصة للحارس الشاب مصطفى شوبير في المباراة الودية السابقة أمام السعودية، حيث فضل الجهاز الفني الاعتماد على خبرة الشناوي الدولية الكبيرة، خاصة في التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى أمام المنتخبات العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في مدينة برشلونة، ضمن خطة الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.
  • خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.
  • خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.

ويغيب النجم محمد صلاح عن معسكر مارس بسبب الإصابة.

استعدادات كأس العالم

يخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات القوية بالبطولة.

موعد المباراة

يختتم منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة إسبانيا غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة كاختبار قوي للفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

نضال الشافعى مع نهال طايل

نضال الشافعي: زوجتي تنبأت بوفاتها قبل رحيلها وطلبت شراء مدفن

أمسية الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى

بقيادة المايسترو عمر فرحات.. أمسية روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى

ابطال مسلسل اللعبة

شيكو يشوق متابعيه للجزء الخامس من "اللعبة"

بالصور

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

للحماية من أعراض الشيخوخة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكرنب البنفسجى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد