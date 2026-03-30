عودة الشناوي لتشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا استعدادًا للمونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على إعادة الحارس المخضرم محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة إسبانيا الودية، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وجاء قرار عودة الشناوي بعد منح الفرصة للحارس الشاب مصطفى شوبير في المباراة الودية السابقة أمام السعودية، حيث فضل الجهاز الفني الاعتماد على خبرة الشناوي الدولية الكبيرة، خاصة في التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى أمام المنتخبات العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في مدينة برشلونة، ضمن خطة الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.

ويغيب النجم محمد صلاح عن معسكر مارس بسبب الإصابة.

استعدادات كأس العالم

يخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات القوية بالبطولة.

موعد المباراة

يختتم منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة إسبانيا غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة كاختبار قوي للفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.