أول تعليق من مدرب إسبانيا قبل مواجهة منتخب مصر وديا

علق لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على مواجهة مصر، غدا الثلاثاء، في إطار لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال مدرب إسبانيا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “سنبدأ المباراة امام مصر بـ تجديد في تشكيلة الفريق ، من أجل أن يقدّم اللاعبين أفضل مستوى ممكن ولعدم إرهاق اللاعبين”.

وأضاف: “سنتخذ قرارات التغييرات من أجل الفوز بالمباراة ، إذا كان ذلك يتطلب تغيير حارس المرمى او الدفاع فسنفعل أثناء المباراة على حسب سير المباراة”.

واختتم: “لكن في النهاية سنلعب من أجل الحفاظ على الإيقاع وإنهاء المباراة بالفوز”.