حسام حسن يشيد بمرموش ويثني على نجوم إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بإمكانيات عمر مرموش، مؤكدًا أنه يعد من أبرز اللاعبين القادرين على الوصول إلى مستويات عالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن إن مرموش يواصل التطور بشكل ملحوظ من عام لآخر، ويعمل على تحسين مهاراته باستمرار، مشيرًا إلى أنه يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح نجمًا كبيرًا، على غرار محمد صلاح، خاصة في ظل ما يتمتع به من سرعة ومهارة عالية ظهرت بوضوح في مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجّه المدير الفني رسالة للأندية الإسبانية، مؤكدًا أن المواجهة الودية المرتقبة ستشهد ظهور عدد من اللاعبين المصريين المميزين القادرين على تقديم مستوى قوي، مضيفًا أن مرموش يمتلك الإمكانيات التي قد تؤهله للاحتراف في الدوري الإسباني مستقبلًا.

وعلى جانب آخر، أثنى حسام حسن على أداء منتخب إسبانيا، مشيدًا بالأسلوب الجماعي الذي يميز الفريق، إلى جانب امتلاكه عناصر شابة بمتوسط أعمار مناسب لبناء جيل قوي في المستقبل.

وخص المدير الفني عددًا من نجوم المنتخب الإسباني بالإشادة، حيث أكد أن لامين يامال أصبح من بين أفضل لاعبي العالم حاليًا، كما أثنى على دور رودري مع فريقه، إلى جانب المواهب الشابة مثل بيدري، مشيرًا إلى أنهم يمثلون عناصر أساسية ومؤثرة في تشكيلة إسبانيا.