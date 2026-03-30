مصرع حارس مرمي وإصابة 20 لاعبا.. حادث خطير يضرب فريق سنغالي

كشفت تقارير صحفية عن تعرض احد فرق دوري الدرجة الثانية السنغالي لحادث خطير، مما أسفر عن حدوث إصابات في صفوف الفريق.

ووفقا لشبكة RMC وصحيفة "Le Soleil" السنغالية، فإن حافلة فريق غادياغا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السنغالي تعرّضت لحادث خطير في شرق البلاد، بالقرب من قرية "بالا"، خلال رحلة العودة من مواجهة ضمن منافسات الدوري.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن مصرع حارس مرمى الفريق، سيرين فالو ديي، متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما أُصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم عدد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، مع وجود حالات خطيرة بين المصابين.

وأوضحت أنه تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى "تامباكوندا" لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في وقت سادت فيه حالة من الصدمة والحزن داخل الوسط الرياضي السنغالي.

من جانبه، نعى الاتحاد السنغالي لكرة القدم الحارس الراحل، مقدمًا خالص التعازي إلى أسرته وزملائه، كما أصدر نادي جادياجا بيانًا رسميًا عبّر فيه عن حزنه العميق، مؤكدًا أن الفقيد "سيظل حاضرًا في ذاكرة النادي وسيترك فراغًا كبيرًا داخل الأسرة الرياضية".

في السياق ذاته، أفادت التقارير بأن السلطات السنغالية باشرت فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه، وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة الخاصة بتنقلات الفرق الرياضية.