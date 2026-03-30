إبراهيم حسن : مباراة اسبانيا فرصة لتخلص اللاعبين من رهبة المواجهات الكبري

يخوض منتخب الفراعنة اختبارا موندياليا صعبا عندما يحل ضيفا على إسبانيا في برشلونة ، وقال ابراهيم حسن مدير المنتخب أنها فرصة لتخلص اللاعبين من الرهبة في المواجهات ضد منافسين من العيار الكبير".

وأضاف "نواجه إسبانيا وهي بطلة أوروبا في مباراة تاريخية لنا، والهدف هو اكتشاف المزيد من الخبرات وإزالة الرهبة عن اللاعبين في مواجهة المنتخبات الكبرى في العالم. لم نتردد في الموافقة على خوض المباراة أمام منتخب بين الأقوى في العالم حاليا ونرى أن هذا الأمر مفيد للغاية لنا".

ولن تكون مهمة مصر التي يغيب عن صفوفها قائدها مهاجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح للاصابة، سهلة امام اسبانيا التي أكرمت وفادة صربيا بثلاثية نظيفة الجمعة، بالنظر الى الاسماء البارزة التي تضمها صفوفها في مقدمتها جناح برشلونة لامين جمال وزملاءه في النادي الكاتالوني بيدري وفيران توريس وباو كوبارسي.