إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة شقة إسباني في مدينة السلام

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عامل بتهمة سرقة شقة إسباني في مدينة السلام للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل القضية

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من شخص يحمل الجنسية الإسبانية، وبصحبته زوجته "إسبانية الجنسية" وشقيقه "أمريكي الجنسية"، يفيد بتعرضهم لواقعة سرقة من داخل مقر سكنهم بدائرة القسم، واختفاء مبلغ 6400 دولار أمريكي، و130 ألف جنيه مصري، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، ومن خلال فحص المترددين على العقار ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة وتلك الموجودة بمداخل العقار، توصلت التحريات إلى أن عاملا يبلغ من العمر 23 سنة، ومقيم في نفس دائرة القسم، هو المتورط في ارتكاب الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بالأدلة والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.