سرق سيارة الزبون.. تجديد حبس ميكانيكي في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس ميكانيكي، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة قطع غيار من سيارة مدير إحدى الشركات أثناء توقفها فى أحد الشوارع بمدينة نصر.





وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة أحد الأشخاص قطع غيار من سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.





وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 مايو الجاري تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول من مدير إحدى الشركات مقيم بالقسم، باكتشافه سرقة قطع الغيار من سيارته حال توقفها بدائرة القسم.





وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة ميكانيكي مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته المسروقات المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة.