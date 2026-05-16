إعدام 2 طن ألبان فاسدة وتحرير 3442 مخالفة تموينية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود الأجهزة الرقابية بالمحافظة بكامل طاقتها لإرساء دعائم الانضباط الإداري، وإحكام السيطرة على منظومة العمل، مشددًا على أن الحملات التفتيشية المفاجئة تمثل أداة حاسمة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.



وفي هذا السياق، استعرض المحافظ نتائج تقرير لجنة حماية المستهلك رقم (49) خلال شهر أبريل الماضى، برئاسة الدكتور محمد على جبر، نائب المحافظ ، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تحرير 3442 مخالفة تموينية متنوعة على مستوى جميع مراكز بالمحافظة.

شملت 2428 مخالفة فى قطاع المخابز البلدية المدعمة ، و860 مخالفة فى مجال الأسواق والمحلات العامة ، و 140 تجار تموينيين ، و14 مخالفة فى المواد البترولية ومحطات الوقود .

وسجل مركزملوى 246 مخالفة، ومركز المنيا 194 ،ومركز ديرمواس 559، ومركز سمالوط 189 ، ومركز مطاى 163 ، وفى مغاغة 146 ، وأبو قرقاص231 ، وبنى مزار 59 ، العدوة 267 .

وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ميزان، وعدم صرف بون التموين، والذبح خارج المجازر، ضبط دواجن نافقة ، ومحاضر عدم ترخيص ، ومخالفات تتعلق بالنظافة والشهادات الصحية، إلى جانب قضايا تجميع مواد تموينية مدعمة بغرض الإتجار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات الرقابية من ضبط نحو 2 طن من الألبان الفاسدة وتم إعدام الكمية بالكامل فوراً.



وتناشد محافظة المنيا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك”، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وصون حقوق المواطنين.

