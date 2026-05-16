محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لسوق بني مزار الحضاري تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية لسوق بني مزار الحضاري الجديد، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة، والذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات التجارية والتنموية بالمحافظة، ونموذجًا رائدًا للمشاركة المجتمعية بالتعاون مع شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون وشركائها.

وأكد المحافظ، استجابةً لمطالب تجار الجملة والتجزئة، أنه تم تزويد السوق بجميع المرافق والخدمات الأساسية، حيث يضم وحدة لإدارة السوق، ومسجدًا، ودورات مياه، إلى جانب توفير نظام إنارة حديث ومنظومة تأمين متكاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت على توفير جميع المقومات التي تضمن راحة التجار والمواطنين وتقديم خدمة حضارية تليق بأهالي مركز بني مزار.

وأشار كدواني إلى أن المشروع يجسد مفهوم التنمية الحضرية الحديثة التي تتبناها الدولة، مؤكدًا أن السوق تستهدف في المقام الأول توفير فرص عمل جديدة للشباب، وإيجاد بدائل حضارية للأسواق العشوائية، بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

كما أكد محافظ المنيا أن سوق بني مزار يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى لتعميم هذا النموذج الحضاري في مختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تطوير منظومة الأسواق.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، حول مكونات المشروع المقام على مساحة 12 ألفًا و600 متر مربع، ويضم 300 باكية مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية بنوعيها الجملة والتجزئة، إلى جانب ممرات واسعة ووحدة مرافق متكاملة.

وأضافت رئيس المركز أن السوق صُمم بما يضمن سهولة الحركة والقضاء على العشوائية والاختناقات المرورية التي كانت تشهدها الشوارع الرئيسية بمدينة بني مزار، خاصة شارعي بورسعيد والجمهورية، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التجارية المقدمة للمواطنين بمحافظة المنيا.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية النائب إيهاب خالد فتح الباب والنائب محمود عبد الحفيظ والنائب حسين غيته، أعضاء مجلس النواب ومسئولو شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون وشركائها.

