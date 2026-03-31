حقيقة خوض منتخب مصر مباراة أمام البرازيل أو الأردن قبل كأس العالم 2026

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد بشأن استقرار منتخب مصر على خوض مباراة ودية أمام البرازيل أو الأردن، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

ويواصل منتخب مصر برنامجه التحضيري من خلال خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية في مارس 2026، حيث واجه منتخب السعودية وحقق فوزًا كبيرًا، قبل أن يستعد لملاقاة منتخب إسبانيا في مواجهة مرتقبة.

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هوية المنتخب الذي سيواجه مصر في الودية المقبلة لم تُحسم بعد، مؤكدًا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، سواء مواجهة البرازيل أو الأردن.

وأضاف أن هناك رغبة داخل الاتحاد في ختام التحضيرات بمباراة ودية تقام على استاد العاصمة الإدارية، على أن تُلعب بحضور جماهيري، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل انطلاق المونديال، إلا أن موعد اللقاء والمنافس لم يتم تحديدهما حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني غدًا الثلاثاء في مدينة برشلونة، في ثاني وديات الفراعنة خلال معسكر مارس، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب المصري قد افتتح ودياته خلال هذا المعسكر بالفوز على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.