هاني رمزي: مجلس الأهلي الحالي الأنجح في تاريخ النادي.. ولكن هناك أخطاء

أكد هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تصريحاته الأخيرة كانت بقصد الإصلاح وليس إفشاء اسرار النادي.

وقال رمزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: كل النقط اللي اتكلمت عليها معروفه ومفيهاش اي اسرار ولا اي حاجه، ومستحيل اطلع وقول تسريبات جوه النادي أو اقول اسرار جوه النادي



واضاف: انا ابن النادي وعمري ما اهاجم النادي ومجلس الخطيب ، وانا مكنتش اقصد نهائي



وتابع: انا مقولتش حاجه عشان يقول عليها اسرار، اللي انا قولته هو هو اللي كل الإعلاميين قالوه واللي حتى بيان النادي قاله



واختتم: مجلس الخطيب من أنجح المجالس اللي مسكت الأهلي من حيث البطولات وكل حاجه ، لكن فيه أخطاء وده طبيعي