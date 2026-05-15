البنك المركزي : بيع أذون خزانة بـ97.54 مليار جنيه| تفاصيل

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع طلبات الاكتتاب في شراء أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية إلي 1905 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تخطت 97.54 مليار جنيه من أصل 95 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وكشف تقرير صادر ن البنك المركزي المصري أن هذه المبالغ المالية استهدفت تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة لصالح وزارة المالية.

ولجأ البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب مزاد طرح أدوات دين محلية من أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كما هو متبع لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة.

تفاصيل المزاد

وارتفعت طلبات شراء أجل 364 يوما إلي 806 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة52.441 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كنت مستهدفة

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو ي24.459% وأعلي سعر بنسبة 24.5% و أقل سعر بنسبة 23.001%.

وبلغت جملة الطلبات المقبولة في مزاد بيع أجل 182 يوما نحو 1099 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة 45.1 مليار جنيه.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 24.861% وأقل سعر بنسبة 24% و أعلي سعر بنسبة 24.901%.