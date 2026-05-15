علاء عبد العال: أنا من أقدم مدربي الدوري ومش بتاع سبوبة

قال المدير الفني المخضرم علاء عبد العال في تصريحات تلفزيونية إنه يُعد من أقدم المدربين في الدوري المصري الممتاز، حيث أنه يعمل منذ نحو 15 عامًا، معبرًا عن غضبه مما أثير حول موقفه الأخير.

توضيح موقفه من الرحيل

وأوضح عبد العال أنه قدّم اعتذارًا عن استكمال مهمته في تدريب غزل المحلة “قبل مباراة زد”؛ وذلك بعد علمه بوجود مفاوضات واتفاق مع مدير فني آخر، مشيرًا إلى أنه أبلغ مسؤولي ناديه بذلك وفضّل عدم الاستمرار.



رسالة حادة حول الانتقادات

وأضاف المدرب: "جلست في البيت رغم ذلك، لكن أنا مدرب مش بتاع سبوبة"، في إشارة إلى رفضه ما اعتبره تشكيكًا في مواقفه المهنية أو سمعته التدريبية.