الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لدوري أليانز لكرة السلة

توج فريق النادي الأهلي لكرة السلة، بلقب دوري أليانز للموسم الرياضي 2025-2026.

جاء ذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في سلسلة النهائي بنتيجة 3-1، حيث أنهى الأحمر اللقاء الرابع في الدور النهائي لصالحه بنتيجة 77-76، علمًا بأنه فاز في أول مباراتين بنتيجة 68-66 و79-72 على الترتيب، فيما فاز الاتحاد بالمواجهة الثالثة بنتيجة 91-80، قبل أن يحسم الأهلي لقاء اليوم بنتيجة 77-76.

أنهى الاتحاد السكندري الربع الأول متقدمًا بنتيجة 18-15، قبل أن يعود الأهلي ويحسم الشوط بنتيجة 39-35.

وفي الربع الثالث استعاد الاتحاد السكندري التقدم وأنهاه بنتيجة 65-58، ثم حسم الأهلي المباراة واللقب بنتيجة 77-76.

جدير بالذكر أن الدور النهائي أقيم بنظام Best Of 5، حيث يتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية وذلك عقب الفوز على المصرية للاتصالات في مباراة نصف النهائي، فيما فاز في الدور ذاته الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك.