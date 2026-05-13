محافظ البنك المركزي: تنسيق مع إفريكسيم بنك لدعم الاحتياطيات الإفريقية من الذهب

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري؛ أن هناك تعاونًأ وثيقا بين مصر و مجموعة الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" باعتبار أن جمهورية مصر العربية هي الدولة المستضيفة لمقر البنك بالإضافة لكونها من أولويات الدول الإفريقية المنضمة لـ إفريكسيم بنك.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لاستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" في يونيو المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

أضاف محافظ البنك المركزي المصري أن مصر وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية لدعم التجارة البنية ودعم التصنيع في القارة السمراء.

وأوضح أن مصر سبق لها توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء بنكًا متخصصا في الذهب بهدف دعم الاحتياطيات النقدية على مستوى البلدان الافريقية، بالإضافة لنظام المدفوعات الافريقية " بابس" وهو منصة لدعم التسوية والمدفوعات اللحظية علي مستوي القارة السمراء.

وأضاف أنه من المنتظر أن تركز الاجتماعات على ملفات دعم التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التصنيع والنمو الصناعي، ودفع التعاون الاقتصادي، إلى جانب بحث آليات رفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية وترسيخ مكانة القارة ضمن الاقتصاد العالمي.

وقال إن استضافة مصر للاجتماعات تعكس عمق شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي تستند إلى دعم جهود التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع وتمويل المشروعات التنموية بالقارة.

وقال إن استضافة مصر للاجتماعات تعكس عمق شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي تستند إلى دعم جهود التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع وتمويل المشروعات التنموية بالقارة.