تشكيل منتخب مصر وإسبانيا المتوقع قبل موقعة الليلة

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد منتخب مصر

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بيدرو بورو - إيمريك لابورت - أليخاندرو جريمالدو - دين هاوسن.

الوسط: داني أولمو - رودري - بابلو فورنالس.

الهجوم: لامين يامال - يريمي بينو - فيران توريس.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الودية السابقة أمام السعودية بنتيجة 4-0، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إسبانيا.

وتأتي هذه المواجهات ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.