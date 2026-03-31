ناقد رياضي: حسام حسن نجح في وضع طريقة لعب خاصة لمنتخب مصر

رأى محمد علاء، المحلل الرياضي، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع طريقة لعب خاصة لمنتخب مصر تعتمد على التحولات الهجومية.

وقال محمد علاء، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حسام حسن فاجئنا في أداء اللاعبين في مباراة السعودية، وشاهدنا تغير 180 درجة في أداء بعض اللاعبين الذين لم يقدموا مع أنديتهم منذ شهور مردود جيد».

وأضاف محمد علاء أن حسام حسن نجح في وضع طريقة خاصة للاعبي منتخب مصر، وبات يعتمد على التحولات الهجومية.

وأشار محمد علاء إلى أن هدف مصر الأول في مرمى السعودية يشبه في نفس الأسلوب هدف منتخب مصر الأول في مرمى كوت ديفوار لعمر مرموش

وقال محمد علاء: «لا بد أن ينتهج منتخب مصر هذا النهج وهذا الأسلوب في مواجهة المنتخبات المختلفة في كأس العالم لأن هذا هو الأسلوب الأنسب لمنتخب مصر».