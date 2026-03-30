حسام حسن: منتخب إسبانيا المصنف الأول لكن كرة القدم لا تعترف بالتصنيفات

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات حسام حسن ،المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال حسام حسن :"أعلم أن منتخب إسبانيا هو المصنف الأول، لكن كرة القدم لا تعترف بالتصنيفات فقط، كما أن اللعب في إسبانيا يمثل تحديًا كبيرًا".

أضاف: نخوض ودية اسبانيا للاستفادة الفنية وتحقيق نتيجة إيجابية ومنتخب مصر لا يخشى أحد ونعمل دائما على تقليل السلبيات.

واصل: نمتلك محترفين كبار علي رأسهم محمد صلاح الذى نفتقده في المباراة ولدينا نجوم سوبر مثل مرموش ومنعم ومصطفي محمد.



واختتم حديثه قائلا: تجربة السعودية قوية ونجحنا في تقديم مباراة كبيرة والفوز برباعية.