رئيس البعثة الرسمية للحج: الحالة الصحية للحجاج المصريين بخير

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وجود تنسيق وتعاون كامل بين البعثات النوعية الثلاث للحج «القرعة، والتضامن، والسياحة»، إلى جانب البعثة الطبية، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة بمكة المكرمة، أن مسئولي البعثات المختلفة يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بروح الفريق الواحد وبتنسيق مستمر لتوفير سبل الراحة وتيسير أداء المناسك للحجاج، سواء من بعثة القرعة أو التضامن أو السياحة.

وقال إن الحالة الصحية للحجاج المصريين مطمئنة ومستقرة، لافتًا إلى عدم تسجيل أي حالات وبائية بين صفوف الحجاج حتى الآن.