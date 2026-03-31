ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا صعبة.. ومعنويات الفراعنة مرتفعة

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن مباراة منتخب مصر الودية أمام إسبانيا صعبة على الورق لأن إسبانيا أقوى منتخبات العالم حاليًا على المستوى الفعلي أو التكتيكي إضافة لمنتخب فرنسا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه من أصعب المباريات التي يخوضها حسام حسن مدرب الفراعنة.



ولفت إلى أن مدرب المنتخب الإسباني يستغل مباراة منتخب مصر للاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سوف يعتمد عليه في بطولة كأس العالم المقبل.



واختتم أن منتخب مصر يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على المنتخب السعودي، موضحا أن الفراعنة قدموا مستوى كبير على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي.

