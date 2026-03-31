مفاجأة مدوية .. احتمالات خروج إمام عاشور من تشكيل منتخب مصر أمام اسبانيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن طريقة لعب حسام حسن أمام منتخب إسبانيا في المباراة الودية المقرر إقامتها اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم.

وقال شوبير خلال تصريحاته :حسام حسن لم يستقر على الحارس الأساسي للمنتخب أمام إسبانيا وقد يشارك الشناوي وشوبير مثلما حدث في مباراة السعودية وفي خط الدفاع سيتم الإبقاء على محمد هاني وأحمد فتوح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وزيزو وترزيجيه ومرموش .

وأضاف : والتغيير سيكون بتواجد رامي ربيعة بجانب ياسر إبراهيم وأمامهم حمدي فتحي ومعه مروان عطية.

من الممكن مشاركة مهند لاشين في نصف الملعب على حساب إمام عاشور لزيادة عدد اللاعبين في نصف الملعب

وأردف : المنتخب يجب أن يكون متناغم في الدفاع والهجوم ويجب مشاركة مرموش وتريزيجيه وزيزو في الدفاع بسبب خطورة منتخب إسبانيا

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : الاستحواذ قد يكون لصالح أسبانيا ولكن يجب أن يكون استحواذ سلبي مثلما حدث مع منتخب السعودي