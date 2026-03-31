خطة حسام حسن لوقف خطر الماتادور الإسباني في لقاء اليوم المرتقب

يواجه منتخب مصر ، منافسه إسبانيا اليوم الثلاثاء، على استاد آر سي دي إي في مدينة برشلونة ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

مخطط حسام حسن لضرب الماتادور

يسعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للتركيز على الصلابة الدفاعية لمنع وصول لاعبي إسبانيا للمرمى ، وسيتم الإستعانة بخبرات اللاعبين الدولين مثل رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي.

وجود الثلاثي في قلب الدفاع هدفه إبطال مفعول هجمات وسرعات لامين يامال وفيران توريس الثنائي المميز في صفوف إسبانيا.

ويركز العميد على استغلال مهارات خط الهجوم وسرعات عمر مرموش ومهارت هيثم حسن وتريزيجيه وزيزو، للوصول لمرمى الماتادور.

وطالب العميد من اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة للخروج بنتيجة إيجابية ، للفوز بدعم الجماهير خلال المشوار المقبل في كأس العالم.

واتفق حسام حسن ، مع الجانب الإسباني على إجراء 11 تغيير خلال المباراة للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر.