10 توجيهات لوكيل تعليم الإسماعيلية خلال جولته باللجان الامتحانية

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، بعدد من اللجان بمدارس تابعة لإدارة شمال التعليمية.

وخلال الجولة شدد أيمن موسي على ضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

شملت الجولة تفقد مدارس الإسماعيلية الثانوية الرسمية للغات بنين، وصلاح الدين الرسمية للغات والتي تضم فصول المرحلة الإعدادية بمدرسة علي بن ابي طالب.

واطمأن وكيل الوزارة على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات مشيدا بالتزام الجميع بالضوابط الامتحانية.

ونبه وكيل الوزارة على ضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.