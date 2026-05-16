مدير الكرة السابق في الأهلي يكشف تفاصيل تغريم إمام عاشور مليون جنيه

فجر خالد بيبو مدير الكرة السابق في النادي الأهلي مفاجآة من العيار الثقيل حول تغريم إمام عاشور نجم القلعة الحمراء مليون جنية.

قال خالد بيبو في تصريحات بأحد اللقاءات في بودكاست عن تغريم إمام عاشور مليون جنيه فترة وجوده مديرا للكرة بالنادي الأهلي: الناس بتتعامل مع اللاعيبه على إنهم ملايكة، وهما بشر بيغلطوا.

تابع خالد بيبو: إمام عاشور غلط خلال فترة وجودي مديرا للكرة بالنادي الأهلي وخرج عن النظام وكان لازم يتعاقب.

أضاف خالد بيبو: المبدأ واضح: الغلط في العلن يبقى العقوبة في العلن، والغلط في غرف مغلقة يبقى العقوبة في غرف مغلقة وعقوبته كانت على قد دخله واللائحة.

وقال خالد بيبو أيضا: إمام عاشور محتاج يكمل الـ 20% اللي فاضلين عشان يبقى شبه الأهلاوية 100%، لكنه لاعب كبير ومؤثر، ولما جه في أول موسم أخد أحسن لاعب في 16 ماتش.