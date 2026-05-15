إمام عاشور يتمسك بالمشاركة أمام المصري رغم الإصابة

يواصل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، محاولاته من أجل اللحاق بمواجهة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي، في ظل أهمية المباراة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ورغبة اللاعب في التواجد مع الفريق خلال اللقاء الحاسم.

وكان إمام عاشور قد تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته الأخيرة أمام إنبي، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفريق، خاصة مع ضغط المباريات في المرحلة الحالية من الموسم.

اللاعب يؤكد جاهزيته الفنية والطبية

وكشف الإعلامي جمال الغندور أن إمام عاشور تحدث مع الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات الماضية، وأكد شعوره بتحسن واضح بعد الإصابة، مشددًا على جاهزيته للمشاركة بصورة طبيعية أمام المصري البورسعيدي.

وأوضح أن اللاعب أبدى رغبة قوية في خوض المباراة، خاصة أنها تمثل أهمية كبيرة للفريق في ختام مشوار بطولة الدوري، إلى جانب حرصه على الاستمرار في التواجد الأساسي مع الفريق خلال الفترة الحالية.

الجهاز الطبي يراقب حالة اللاعب

ويتابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حالة إمام عاشور بشكل مستمر، من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة في المباراة المقبلة، وذلك لتجنب تفاقم الإصابة أو تعرض اللاعب لأي مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير قبل اللقاء لحسم القرار النهائي بشأن مشاركته، سواء بالدفع به أساسيًا أو تواجده ضمن قائمة المباراة فقط.

أهمية المباراة للأهلي

وتأتي مواجهة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في توقيت مهم للغاية، حيث يسعى الفريق لإنهاء مشواره في الدوري الممتاز بأفضل صورة ممكنة، وهو ما يدفع الجهاز الفني للاعتماد على العناصر الأساسية والجاهزة فنيًا وبدنيًا.

ويُعد إمام عاشور من أبرز العناصر التي يعتمد عليها الأهلي هذا الموسم، بعدما قدم مستويات قوية وأسهم بشكل واضح في نتائج الفريق خلال العديد من المباريات المهمة