قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21
باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها
ترامب إيران: صبري تجاه إيران لن يطول كثيرا
لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة
جدل واسع حول "تنظيف القولون السريع" عبر وصفات متداولة على السوشيال ميديا
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة أمريكا
بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
ترامب: أفضل الحصول على يورانيوم إيران بدلا من دفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يتمسك بالمشاركة أمام المصري رغم الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

يواصل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، محاولاته من أجل اللحاق بمواجهة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي، في ظل أهمية المباراة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ورغبة اللاعب في التواجد مع الفريق خلال اللقاء الحاسم.

وكان إمام عاشور قد تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته الأخيرة أمام إنبي، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفريق، خاصة مع ضغط المباريات في المرحلة الحالية من الموسم.

اللاعب يؤكد جاهزيته الفنية والطبية

وكشف الإعلامي جمال الغندور أن إمام عاشور تحدث مع الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات الماضية، وأكد شعوره بتحسن واضح بعد الإصابة، مشددًا على جاهزيته للمشاركة بصورة طبيعية أمام المصري البورسعيدي.

وأوضح أن اللاعب أبدى رغبة قوية في خوض المباراة، خاصة أنها تمثل أهمية كبيرة للفريق في ختام مشوار بطولة الدوري، إلى جانب حرصه على الاستمرار في التواجد الأساسي مع الفريق خلال الفترة الحالية.

الجهاز الطبي يراقب حالة اللاعب

ويتابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حالة إمام عاشور بشكل مستمر، من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة في المباراة المقبلة، وذلك لتجنب تفاقم الإصابة أو تعرض اللاعب لأي مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير قبل اللقاء لحسم القرار النهائي بشأن مشاركته، سواء بالدفع به أساسيًا أو تواجده ضمن قائمة المباراة فقط.

أهمية المباراة للأهلي

وتأتي مواجهة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في توقيت مهم للغاية، حيث يسعى الفريق لإنهاء مشواره في الدوري الممتاز بأفضل صورة ممكنة، وهو ما يدفع الجهاز الفني للاعتماد على العناصر الأساسية والجاهزة فنيًا وبدنيًا.

ويُعد إمام عاشور من أبرز العناصر التي يعتمد عليها الأهلي هذا الموسم، بعدما قدم مستويات قوية وأسهم بشكل واضح في نتائج الفريق خلال العديد من المباريات المهمة

إمام عاشور الأهلي دوري نايل المصري البورسعيدي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

محمد حسن الجندي

وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

أفضل شهادات ادخار في البنوك

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تخطف بجلسة تصوير في منزلها

حبوب الغلة

تحذيرات من استخدام حبوب الغلة القاتـ.لة في التخزين

هشام ماجد

مع صاحبة السعادة.. هشام ماجد ببدلة كاجوال وساعة بـ 950 ألف جنيه

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد