إلهام أبو الفتح
رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا استعدادا لكأس العالم

منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد منتخب مصر

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بيدرو بورو - إيمريك لابورت - أليخاندرو جريمالدو - دين هاوسن.

الوسط: داني أولمو - رودري - بابلو فورنالس.

الهجوم: لامين يامال - يريمي بينو - فيران توريس.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الودية السابقة أمام السعودية بنتيجة 4-0، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إسبانيا.

وتأتي هذه المواجهات ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.

مخطط حسام حسن لضرب الماتادور

يسعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للتركيز على الصلابة الدفاعية لمنع وصول لاعبي إسبانيا للمرمى ، وسيتم الإستعانة بخبرات اللاعبين الدولين مثل رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي.

وجود الثلاثي في قلب الدفاع هدفه إبطال مفعول هجمات وسرعات لامين يامال وفيران توريس الثنائي المميز في صفوف إسبانيا.

ويركز العميد على استغلال مهارات خط الهجوم وسرعات عمر مرموش ومهارت هيثم حسن وتريزيجيه وزيزو، للوصول لمرمى الماتادور.

وطالب العميد من اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة للخروج بنتيجة إيجابية ، للفوز بدعم الجماهير خلال المشوار المقبل في كأس العالم.

واتفق حسام حسن ، مع الجانب الإسباني على إجراء 11 تغيير خلال المباراة للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
