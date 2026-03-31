قبل لقاء اليوم..تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس العالم.

تأتي هذه المباراة في إطار فترة التوقف الدولي التي يشهدها جدول المباريات الحالي، حيث يسعى المنتخب المصري لتعزيز جاهزيته الفنية والبدنية قبل البطولة المرتقبة.

مواجهة السعودية: بداية قوية للفراعنة

افتتح منتخب مصر سلسلة الوديات الحالية بمباراته أمام المنتخب السعودي، وتمكن من تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، في مباراة أظهرت قوة الفريق وقدرته على تنفيذ خططه التكتيكية بنجاح. هذا الانتصار منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة إسبانيا، ورفع الروح المعنوية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

كانت البداية في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1955 التي أقيمت في برشلونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهم وتوج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية أنذاك.

وقابل المنتخب المصري نظيره الإسباني مرة أخرى في عام 1955 وانتهت بنتيجة 5-1 بفوز إسبانيا علي مصر.

وخسر الفراعنة أمام منتخب إسبانيا في عام 1957 بهدف دون رد.

وفي عام 1963 تعادل المنتخب الوطني الأول مع نظيره الإسباني وأحرز هدف الفراعنة حسن الشاذلي.

وفي عام 2006 خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهم أنذاك وأحرز الأهداف كل من راؤول جوانزاليس وخوسيه أنطونيو.