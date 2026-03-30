الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تريزيجيه: جاهزون لمباراة إسبانيا ومنتخب مصر كبير إفريقيا

حسن العمدة

علق محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر على مواجهة إسبانيا ودياً غداً إستعداداً لكأس العالم 2026.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي،جاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام إسبانيا غدا ونتمنى أن تكون ممتعة.. ونحترم كل لاعبى منتخب إسبانيا وكلهم لاعبون كبار.

وأختتم تريزيجيه ،كل اللاعبين يتنافسون لحجز مكان في قائمة منتخب مصر لكأس العام.. ومنتخب مصر كبير إفريقيا ونسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير.

نفتقد صلاح.. حسام حسن يعلق علي ودية مصر وإسبانيا
 

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على خوض مباراة اسبانيا الودية.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء مع نظيره منتخب اسبانيا وديا فى برشلونة استعدادا للمشاركة فى مونديال 2026.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: أنا عاشق للكرة الإسبانية ومتابع جيد لريال مدريد وبرشلونة.

تابع: المنتخب الإسباني الأول عالميا، ومرشح للفوز بكأس العالم 2026، وموافقتنا على لعب المباراة تدل على استعدادنا للمواجهة، وطموحنا كبير في تطوير المنتخب.

أضاف: نخوض ودية اسبانيا للاستفادة الفنية وتحقيق نتيجة إيجابية ومنتخب مصر لا يخشى أحد ونعمل دائما على تقليل السلبيات.

واصل: نمتلك محترفين كبار علي رأسهم محمد صلاح الذى نفتقده في المباراة ولدينا نجوم سوبر مثل مرموش ومنعم ومصطفي محمد.


واختتم حديثه قائلا: تجربة السعودية قوية ونجحنا في تقديم مباراة كبيرة والفوز برباعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

سر نجاحها..طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نائب وزيرة الإسكان يتابع أعمال ربط خط المياه بزهراء المعادي لتعزيز كفاءة الشبكات

لتعزيز كفاءة الشبكات.. نائب وزيرة الإسكان يتابع أعمال ربط خط المياه بزهراء المعادي

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد