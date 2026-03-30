تريزيجيه: جاهزون لمباراة إسبانيا ومنتخب مصر كبير إفريقيا

علق محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر على مواجهة إسبانيا ودياً غداً إستعداداً لكأس العالم 2026.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي،جاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام إسبانيا غدا ونتمنى أن تكون ممتعة.. ونحترم كل لاعبى منتخب إسبانيا وكلهم لاعبون كبار.

وأختتم تريزيجيه ،كل اللاعبين يتنافسون لحجز مكان في قائمة منتخب مصر لكأس العام.. ومنتخب مصر كبير إفريقيا ونسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير.

نفتقد صلاح.. حسام حسن يعلق علي ودية مصر وإسبانيا



علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على خوض مباراة اسبانيا الودية.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء مع نظيره منتخب اسبانيا وديا فى برشلونة استعدادا للمشاركة فى مونديال 2026.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: أنا عاشق للكرة الإسبانية ومتابع جيد لريال مدريد وبرشلونة.

تابع: المنتخب الإسباني الأول عالميا، ومرشح للفوز بكأس العالم 2026، وموافقتنا على لعب المباراة تدل على استعدادنا للمواجهة، وطموحنا كبير في تطوير المنتخب.

أضاف: نخوض ودية اسبانيا للاستفادة الفنية وتحقيق نتيجة إيجابية ومنتخب مصر لا يخشى أحد ونعمل دائما على تقليل السلبيات.



واصل: نمتلك محترفين كبار علي رأسهم محمد صلاح الذى نفتقده في المباراة ولدينا نجوم سوبر مثل مرموش ومنعم ومصطفي محمد.



واختتم حديثه قائلا: تجربة السعودية قوية ونجحنا في تقديم مباراة كبيرة والفوز برباعية.